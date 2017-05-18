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المتحدث العسكري: تدمير 14 مزرعة بانجو بوسط سيناء

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المتحدث العسكري: تدمير 14 مزرعة بانجو بوسط سيناء المتحدث العسكري: تدمير 14 مزرعة بانجو بوسط سيناء

التحرير

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نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بيانا حول مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى جهودها فى ملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء.

وأوضح البيان أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى توجيه ضرباتها القاصمة للبؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء.

وأسفرت أعمال المداهمات عن القبض على عدد (2) فرد مشتبه فى دعمهما للعناصر التكفيرية، وضبط رشاش متوسط وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد (3) دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية .

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وعثرت القوات على على كميات من الوقود ومواد الإعاشة التى تستخدمها العناصر التكفيرية داخل أحد الكهوف الجبلية بوسط سيناء، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير عدد (14) مزرعة لنبات البانجو المخدر بمساحة (7) أفدنة، وحرق (5) أطنان أخرى كانت معدة للتوزيع.

وضبطت القوات عربة بداخلها (3) كجم من جوهر الأفيون المخدر شرق نفق الشهيد أحمد حمدى.

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التحرير

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