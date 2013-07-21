مركزالابداع يقدم مسر حية عرض خاص بداية من الغد

يقدم في التاسعة والنصف مساء غدا الأثنين 13 رمضان العرض المسرحي “عرض خاص “1″.ويقام العرض بمركز الابداع الفنى التابع لقطلع التنميه الثقافيه برئاسة المهندس محمد ابو سعده

والعرض نتاج التدريب الأول الدفعة الثالثة من طلبة ورشة الإخراج التي يشرف عليها المخرج الكبير عصام السيد ، ويضم أربعة عروض مدة كل منها 10 دقائق ، وهى (تمثيل في تمثيل) إخراج هاني عبدالناصر ، (ليلة الزفاف) إخراج مروة رضوان ، (عرسالدم) إخراج يسرا الشرقاوي .. و(صيد الفئران) إخراج وسام هاني.

ويقدم العرض عدة أعمال مختلفة في زمن مسرحي وقالب درامي واحد يجسد نسيجا مسرحيا يبدو مستقلا .. ويستمر العرض الأحد 19 رمضان ، ويشرف عليه المخرج خالد جلال



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