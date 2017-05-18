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مطعم إماراتي يقدم لحم الحمار الوحشي لزبائنه.. وهذا سعره

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مطعم إماراتي يقدم لحم الحمار الوحشي لزبائنه.. وهذا سعره مطعم إماراتي يقدم لحم الحمار الوحشي لزبائنه.. وهذا سعره

مصراوي Masrawy

مطعم إماراتي يقدم لحم الحمار الوحشي لزبائنه

كتبت - نرمين الجلاد:

عادة ما يقدم المطاعم لحم البقر أو الغنم أو الأسماك والدجاج، ولكن على غير المعتاد يحتوي قائمة مطعم إماراتي على 13 نوعاً من اللحوم الحلال الغريبة على البعض مثل أطباق برياني بلحم الحمار الوحشي أو لحم النعام أو الجاموس الإفريقي.

وبحسب صحيفة "البيان"الإماراتية، أشار "خالد الحليان" مؤسس المطعم إلى أن المطعم يعد الأول في الإمارات الذي يقدم أصنافا جديدة من اللحوم، عن طريق الذبح الحلال مثل لحم الحمار الوحشي والجاموس والنعام وأنواع الغزلان وغيرها.

وأضاف "الحليان": "اللحوم نستوردها من مزارع ومراعي طبيعية في جنوب إفريقيا ولدينا شهادات معتمدة ورسمية، وعن الفائدة الغذائية لها فإنها تتميز بمستوى البروتين الذي يصل على 100% وانخفاض مستوى الكوليستيرول".

وأوضح مؤسس المطعم أن تحضير الطعام يشرف علية طاهيان محترفان من إفريقيا والفلبين، ويحضران البرجر والستيك ووجبات الكباب بشكل مميز.

وقال الحيان إن الأسعار تبدأ من 45 درهماً وتصل إلى 130 درهماً، والهدف من الأسعار تشجيع الناس على تذوق اللحوم والأصناف الجديدة، وأن المطعم بيت تاريخي وتراثي قديم، يتسع لـ 120 شخصأ كما تتزين ممراته بمجسمات الحيوانات والنباتات والأثاث التراثي.

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مصراوي Masrawy

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