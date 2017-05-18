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«تويوتا» تكشف عن صعوبات تواجه الإصدارات الكهربية

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«تويوتا» تكشف عن صعوبات تواجه الإصدارات الكهربية «تويوتا» تكشف عن صعوبات تواجه الإصدارات الكهربية

التحرير

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أكدت شركة "تويوتا" أن التحول لإنتاج الإصدارات الكهربية بشكل رئيسي، سيكلفها أموالا طائلة، وهو ما قد يؤثر على الطابع الابتكاري في الشركة اليابانية.

وحسب موقع "جرين كار ريبورتس"، فإن الشركة اليابانية العملاقة تعكف في الوقت الحالي على تبرير حالة السخط العالمي تجاه غياب الابتكار في موديلات وإصدارات "تويوتا" على مستوى السوق العالمي.

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وتركز "تويوتا" بشكل رئيسي على الإصدارات الكهربية الخالصة في خطتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد ازدياد الطلب بشكل رئيسي على هذا الطراز.

وقدم فريق الهندسة الميكانيكية إصدار كهربي من السيارة الرياضية الخاصة بالشركة اليابانية، والمعروفة منذ زمن بعيد باسم بـ"تويوتا 86".

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التحرير

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