كتب- محمد قاسم:

قرر الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، الخميس، منع تنظيم حفلات الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المعظم على نفقة الكليات والمعاهد داخل الجامعة.

ونصّ القرار الذي حصل مصراوي على نسخة منه، على أن إقامة هذه الحفلات ممنوع منعا باتًا على نفقة الكليات والمعاهد أو إدارات الجامعة على أي وجه كان.

وألزم نصار في قراراه الجديد، الوحدات الحسابية المختصة، بالامتناع عن تسوية أية حسابات أو فواتير تتعلق بإقامة هذه الحفلات، محذرًا بأن عدم تنفيذ القرار يعتبر مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.