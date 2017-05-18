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بالصور- "الفن الإسلامي" يحتفل باليوم العالمي للمتاحف وسط أجواء كرنفالية

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مصراوي Masrawy

اليوم العالمي للمتاحف (1)اليوم العالمي للمتاحف (1)

اليوم العالمي للمتاحف (2)اليوم العالمي للمتاحف (2)

اليوم العالمي للمتاحف (3)اليوم العالمي للمتاحف (3)

اليوم العالمي للمتاحف (4)اليوم العالمي للمتاحف (4)

اليوم العالمي للمتاحف (5)اليوم العالمي للمتاحف (5)

اليوم العالمي للمتاحف (6)اليوم العالمي للمتاحف (6)

اليوم العالمي للمتاحف (7)اليوم العالمي للمتاحف (7)

اليوم العالمي للمتاحف (8)اليوم العالمي للمتاحف (8)

اليوم العالمي للمتاحف (9)اليوم العالمي للمتاحف (9)

اليوم العالمي للمتاحف (10)اليوم العالمي للمتاحف (10)

اليوم العالمي للمتاحف (11)اليوم العالمي للمتاحف (11)

كتبت- نسمة فرج:
تصوير- أحمد جمعة:

أقام متحف الفن الإسلامي احتفالية كبري، الخميس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، والذي يحتفل به في الثامن عشر من مايو من كل عام وسط أجواء كرناف

وقال الدكتور ممدوح حسن، مدير عام متحف الفن الإسلامي، إن جميع المتاحف المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية تستقبل زائريها من المصريين والعرب والأجانب المقيمين بمصر مجانًا، وبدون تحمل أي رسوم، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد العناني، وزير الآثار.

وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المتحف يستضيف عددًا كبيرًا من الاحتفالات حتى السادسة مساءً.
وأوضح ممدوح حسن، أن الاحتفاليات تبدأ بافتتاح معرض لوحات أطفال مستشفى 58357، فيما يضم المعرض حوالي 40 لوحة فنية، كما تقوم أحد المدارس بزيارة المتحف وتضم حوالي 40 طفلًا، وسوف يصحبهم أمناء المتحف للتعرف على مقتنياته.

وأشار مدير عام المتحف، إلى أن هناك عرض كاراتية سيقام داخل المتحف بمشاركة أكاديمية الفردوس، موضحًا أن هناك بعض القطع الأثرية عليها بعض الألعاب الرياضية، قائلًا: "ستُقام أيضًا عروض ترفيهية للأطفال والأرجواز".

يُذكر أن إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، صرحت بأن فتح المتاحف وإقامة الفعاليات مجانًا، هو تقليد اتبعته وزارة الآثار، وذلك لتشجيع الجمهور لزيارة المتاحف ولتعريفهم بالتراث الحضاري المصري وتدعيم الوعي الأثري، وذلك إيمانًا منها بالدور التثقيفي والتربوي الذي تلعبه المتاحف.

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مصراوي Masrawy

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