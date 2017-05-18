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اجتماع مصري ألماني في برلين حول مكافحة الإرهاب الدولي

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اجتماع مصري ألماني في برلين حول مكافحة الإرهاب الدولي اجتماع مصري ألماني في برلين حول مكافحة الإرهاب الدولي

مصراوي Masrawy

وزارة الخارجية الألمانية

القاهرة - (مصراوي):

استضافت وزارة الخارجية الألمانية، يومي 15 و16 مايو الجاري، الاجتماع الأول للمشاورات الثنائية المصرية الألمانية حول موضوعات مكافحة الإرهاب الدولي.

ضم الوفد الألماني ممثلين عن الوزارات والأجهزة الفيدرالية المعنية بمكافحة الإرهاب، برئاسة مدير إدارة الأمم المتحدة ومكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية الألمانية، كما رأس الوفد المصري الوزير مفوض خالد عزمي، مدير وحدة مكافحة الإرهاب الدولي بوزارة الخارجية، كما ضم ممثلين عن الوزارات وأجهزة الدولة المعنية بملف مكافحة الإرهاب الدولي.

وتناولت المشاورات – بحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الخميس - بين الجانبين المصري والألماني تبادلاً للآراء والتقديرات بشأن مختلف التهديدات الإرهابية التي تواجه وألمانيا والجوارين الإقليميين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، إلى جانب استعراض أوجه تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، اتصالاً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين حالياً من طفرة في مختلف المجالات، والتي توجت بالزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى القاهرة يومي 2 و3 مارس الماضي.

وتناول الجانبان أوجه التنسيق بين البلدين، حول موضوعات مكافحة الإرهاب الدولي في المحافل الدولية ذات الصلة خاصة الأمم المتحدة والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

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مصراوي Masrawy

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