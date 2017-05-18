بالصور.. المنوفية تعيد 2500 متر لأملاك الدولة

المنوفية مروة فاضل:

أعلنت محافظة المنوفية، اليوم الخميس، إزالة نحو 2500 متر تعديات على أملاك الدولة بمراكز المحافظة.

وقاد هشام عبد الباسط، محافظ الإقليم، واللواء خالد أبو الفتوح، مدير الأمن، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمركز منوف.

أسفرت الحملة عن إزالة 4 تعديات على حرم الري بإجمالي 649 مترا بقرية فيشا الكبرى بمركز ومدينة منوف، واسترداد مبنى أملاك دولة مساحته 180 مترا بقيمة مليوني جنيه بمدينة سرس الليان.

وقال عبد الباسط، إن الحملات تشمل إزالة مزارع ومباني بالطوب الأبيض والأحمر وعدد من الأكشاك والمنشآت على مساحات مختلفة، وبعض المبان المشيدة بألواح صاج وبعض العشش.