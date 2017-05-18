5 منافذ لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت رئاسة مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تجهيز 5 منافذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، استعدادًا لشهر رمضان.

وقالت سمية خليل، رئيس مركز الخارجة بالمحافظة، في تصريح لـ"مصراوي"، إنه جارٍ إقامة 3 منافذ، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، خلف حديقة السلام بمدينه الخارجة، على أن يفتتحها المحافظ قبيل الشهر المبارك.

وأكدت "سمية" التنسيق مع الشركة المصرية بفتح منفذ بيع دائم للسلع بشارع العدل أمام دار مناسبات الأوقاف، وكذلك التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لفتح منفذ بيع بحي الزهور خلف المركز الطبي بالمدينة.