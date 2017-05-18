أخبار عاجلة

الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات -
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر" -
عيش الليلة - "لعبة الصلصال مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي .. ارسم عفريت بالصلصال" -
مساء dmc - إستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل -
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمركز شباب الشيخ زايد في الإسماعيلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (1)افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (1)

افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (2)افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (2)

افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (3)افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (3)

افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (4)افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (4)

افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (5)افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (5)

افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (6)افتتاح معرض أهلا رمضان بالاسماعيلية (6)

الاسماعيلية-انجي هيبة:

افتتح اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه أشرف فؤاد مصطفى، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، معرض "أهلا رمضان"، بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة ، بمشاركة 21 شركة وعارض من كبريات الشركات، على مساحة 450 مترا مربعا.

يضم المعرض 28 مكانا مخصصا لعرض السلع الرمضانية ومستلزمات الشهر الكريم من الياميش والمكسرات، وجميع السع الغذائية، لتباع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق المحلية، بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 %، بهدف رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

فيديو| «التموين»: «محتاجين نرحم نفسنا وبلاش إسراف في تخزين السلع»

«التموين»: ضخ 160 ألف طن سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

«التموين»: ضخ 160 ألف طن سلع أساسية بالمجمعات الاستهلاكية

وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل

وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل

التموين: «أهلا رمضان» يبيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة

التموين: «أهلا رمضان» يبيع السلع للجمهور بأقل من سعر الجملة