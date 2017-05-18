بالصور.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمركز شباب الشيخ زايد في الإسماعيلية

الاسماعيلية-انجي هيبة:

افتتح اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه أشرف فؤاد مصطفى، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم الخميس، معرض "أهلا رمضان"، بمركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، بالتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين، بمشاركة 21 شركة وعارض من كبريات الشركات، على مساحة 450 مترا مربعا.

يضم المعرض 28 مكانا مخصصا لعرض السلع الرمضانية ومستلزمات الشهر الكريم من الياميش والمكسرات، وجميع السع الغذائية، لتباع للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق المحلية، بنسب تتراوح بين 20 إلى 30 %، بهدف رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.