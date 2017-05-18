كيف تفاعل رواد "فيسبوك" مع فتاة طلبت صوراً تعبر عن فسخ خطوبتها؟

كتبت - هدير غيث:

"الخطوبة" تجربة تتمنى كل فتاة أن تعيشها، ورغم النهايات السعيدة لهذه التجربة بالزواج، إلا أن هناك بعض تجارب الخطوبة لا تكتمل، وهو ما حدث مع فتاة تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع طلب غريب لها..

وتداولت مواقع التواصل طلب من فتاة على إحدى "الصفحات" قالت فيه "بنات أنا لسه فاسخة خطوبتي عايزة صور تعبر عنها بس مضحكة".

ونال هذا البوست الكثير من التعليقات، ومن أبرزها "واديني سبته وشوفت اهو ماحصلش حاجة"، "قطيعة تقطعهم قومي يابت اتعشى ونامي".