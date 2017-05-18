كومان يجد بديل لوكاكو في مانشستر سيتي

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، وجد ضالته في حال رحيل مهاجمه البلجيكي "روميلو لوكاكو" خارج أسوار الجوديسون بارك.

وأضافت ذا صن، أن كومان يرغب في ضم الدولي النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب الـ20 عامًا، لصفوف إيفرتون في حال مغادرة لوكاكو، بعد الاهتمام الكبير من جانبي ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وتابعت الصحيفة بأن موهبة مانشستر سيتي "كيليتشي إيهيناتشو" سيكلف خزينة إيفرتون نحو 20 مليون جنيه استرليني.

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الجدير بالذكر أن إيهيناتشو خاض مع السيتي هذا الموسم 28 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 880 دقيق فقط، في جميع المسابقات أحرز 7 أهداف، وصنع 3 آخرين، في المقابل خاض لولكاكو 38 مباراة سجل 25 هدفًا وصنع 7 آخرين.