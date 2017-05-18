أخبار عاجلة

الأوقاف: أداء صلاة التراويح عبر الميكروفونات بالتنسيق مع المديريات -
وزير الثقافة يفتتح معرض "إفريقيا في عيون فناني مصر" -
عيش الليلة - "لعبة الصلصال مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي .. ارسم عفريت بالصلصال" -
مساء dmc - إستمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والنيل -
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كومان يجد بديل لوكاكو في مانشستر سيتي

Google+ Print
كومان يجد بديل لوكاكو في مانشستر سيتي كومان يجد بديل لوكاكو في مانشستر سيتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الخميس، أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، وجد ضالته في حال رحيل مهاجمه البلجيكي "روميلو لوكاكو" خارج أسوار الجوديسون بارك.

وأضافت ذا صن، أن كومان يرغب في ضم الدولي النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب الـ20 عامًا، لصفوف إيفرتون في حال مغادرة لوكاكو، بعد الاهتمام الكبير من جانبي ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وتابعت الصحيفة بأن موهبة مانشستر سيتي "كيليتشي إيهيناتشو" سيكلف خزينة إيفرتون نحو 20 مليون جنيه استرليني.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن إيهيناتشو خاض مع السيتي هذا الموسم 28 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 880 دقيق فقط، في جميع المسابقات أحرز 7 أهداف، وصنع 3 آخرين، في المقابل خاض لولكاكو 38 مباراة سجل 25 هدفًا وصنع 7 آخرين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي»

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

وزير الآثار: أمامنا مشوار طويل لافتتاح وتطوير 20 متحفا

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية

«الصيادلة»: لجنة الحراسة القضائية ليس لها أي صفة قانونية