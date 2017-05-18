بالصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرضي "أهلاً رمضان" و"مشروعك" بالحامول

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، معرضى "أهلا رمضان" و"مشروعك"، بمدينة الحامول، لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة بنسبة 20%، فى إطار خطة المحافظة، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأكد "نصر" أن المعروضات في معرض "أهلاً رمضان" أسعارها تنافسية وتوفر جميع الاحتياجات للمواطنين، لتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع، إذ يعد هذا المعرض الثالث، بعد افتتاح معرضى "أهلا رمضان"، بمدينة كفر الشيخ ودسوق.

وكشف "نصر" عن إقامة معارض أهلا رمضان، بباقى مدن المحافظة، في إطار تنفيذ مبادرة "أهلا رمضان"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يجري افتتاحها بالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ، والغرفة التجارية بالمحافظة، والتموين، والقوات المسلحة.