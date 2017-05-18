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مدير أمن الإسماعيلية: نضرب بيد من حديد على عصابات الاستيلاء على أراضي الدولة.. "صور"

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مصراوي Masrawy

مواجهة التعديات على أراضي الدولة (1)مواجهة التعديات على أراضي الدولة (1)

مواجهة التعديات على أراضي الدولة (2)مواجهة التعديات على أراضي الدولة (2)

مواجهة التعديات على أراضي الدولة (3)مواجهة التعديات على أراضي الدولة (3)

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قال اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، إنهم قرروا عدم التهاون فى مواجهة التعديات على أراضي الدولة، من خلال تضافر الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية المتخصصة في هذا المجال، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضي المستولى عليها بغير حق، والضرب بيد من حديد في سبيل مواجهة انتشار تلك ظاهرة.

وأكد "سعد" الالتزام الكامل بأحكام القانون وضوابطه وسياسة الوزراة الهادفة لتعظيم قدرة الدولة في الحفاظ على ممتلكاتها العامة والخاصة، باعتبار أي تعدٍ من شأنه التأثير على هيبة الدولة من خلال الدفع بحملات أمنية مكثفة، لمواجهة تلك الظاهرة وإزالة كل صور التعديات إنفاذًا للقانون، بالتنسيق الدائم والمستمر مع القوات المسلحة في هذا الشأن.

وأشار "سعد" إلى التنسيق مع اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية والقوات المسلحة، على وضع برنامج زمني، لتنفيذ تلك التوجيهات بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة بجميع أرجاء المحافظة.

وأوضح سعد" أنه أشرف ميدانيًا على إزالة التعديات على مساحة 3000 فدان بالقنطرة شرق، و2000 متر بعزبة الحلوس التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية.

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