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وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل

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وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل وزير التموين يُشارك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب الإثنين المقبل

مصراوي Masrawy

علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية

كتب- أحمد علي:

يُشارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في أول اجتماع له منذ توليه الحقيبة الوزارية، في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والمزمع انعقاده الاثنين المُقبل.

ومن المقرر أن يستمع أعضاء اللجنة الاقتصادية - خلال الجلسة - لبيان وزير التموين بشأن الرقابة على السوق، وربط الأسعار استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وتناقش اللجنة، مع الوزير أسباب الزيادات الأخيرة في الأسعار، وخطة الوزارة من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين.​

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مصراوي Masrawy

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