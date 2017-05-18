بالصور.. الحقيقة المُرة وراء فستان الوزيرة الإسرائيلية الذي أثار جدلاً في "كان"

كتبت- هاجر حاتم:

ظهرت وزيرة الثقافة الإسرائيلية "ميري ريجيف" بإطلالة وصفها البعض بـ "المستفزة"، بمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث ارتدت فستان رسم عليه المسجد الأقصى من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالرد على فستان الوزيرة الإسرائيلية برسم شكل آخر للفستان، رُسم عليه الجدار العازل، ووضع الصورتين بجانب بعضهما البعض، وعلقوا عليها "هذه هي الحقيقة المُرة مقارنة بالفستان السيء جدًا".

وحققت هذه الصورة العديد من المشاركات على مواقع التواصل، خاصًة "فيسبوك".