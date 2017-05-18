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لافروف: "الناتو" العربي لن يحل مشاكل الشرق الأوسط

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أخبار 4 فئات لن تحصل على علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

4 فئات لن تحصل على علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أخبار حوار- مصر تتسلم الشريحة الثالثة من قرض التنمية الأفريقي في الربع الأول من 2018

حوار- تتسلم الشريحة الثالثة من قرض التنمية الأفريقي في الربع الأول من 2018

أخبار حسين سالم.. رحلة

حسين سالم.. رحلة "مصدّر الغاز" من البُرش إلى البراءة

أخبار باللاكيه الأبيض.. الشرقية تمسخ حصان الخردة

باللاكيه الأبيض.. الشرقية تمسخ حصان الخردة

هو و هى الإفراط في تناول الكافيين قد يسبب الوفاة.. وهذه الكمية المناسبة يومياً

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خبير أرصاد: سقوط أمطار على أنحاء متفرقة بالجمهورية اليوم وغدًا

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الجبير: نتوقع حضور 37 زعيما في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

الجبير: نتوقع حضور 37 زعيما في القمة العربية الإسلامية الأمريكية

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لافروف: "الناتو" العربي لن يحل مشاكل الشرق الأوسط

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أول اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون

رئيس الحكومة التونسية يعين ولاة جدد في أعقاب احتجاجات الجنوب

رئيس التونسية يعين ولاة جدد في أعقاب احتجاجات الجنوب

الإبراشي يعرض الفيديو المتسبب في إقالة مدير مطار شرم الشيخ

الإبراشي يعرض الفيديو المتسبب في إقالة مدير مطار شرم الشيخ

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ياسر رزق يكشف موقف الرئيس من الترشح لفترة رئاسية ثالثة

التعويم ينهي أسطورة الفانوس الصيني بالدقهلية...ويجدد الروح بالصاج والخشب

التعويم ينهي أسطورة الفانوس الصيني بالدقهلية...ويجدد الروح بالصاج والخشب

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بعد حلقة "معالي المواطن".. "الأزهر": العلاقة بين العامل المؤقت والدولة حرام شرعًا

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