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بالصور.. إزالة اعتداءات على 8 آلاف متر بمرسى علم

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مصراوي Masrawy

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (1)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (1)

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (2)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (2)

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (3)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (3)

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (4)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (4)

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (5)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (5)

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (6)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (6)

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (7)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (7)

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (8)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (8)

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (9)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (9)

ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (10)ازالة تعديات الأراضي بمرسى علم (10)

البحر الأحمر. أحمد عوض:

أزالت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم في البحر الأحمر، اليوم الخميس، اعتداءات على 8 آلاف متر بغرب الطريق شمال المدينة، بالتعاون مع قسم شرطة مرسى علم، والقوات المسلحة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح ، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، بإزالة الاعتداءات على أرض الدولة بكافة المحافظات، خلال مايو الجاري.

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