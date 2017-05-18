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مجمع التمور بالوادي الجديد: ضخ 750 طن بلح استعدادًا لرمضان

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مجمع التمور بالوادي الجديد: ضخ 750 طن بلح استعدادًا لرمضان مجمع التمور بالوادي الجديد: ضخ 750 طن بلح استعدادًا لرمضان

مصراوي Masrawy

مجمع التمور بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن مجلس إدارة مجمع تمور الوادي الجديد، اليوم الخميس، ضخ 750 طن تمور وبلح في أسواق المحافظة، استعدادًا لشهر رمضان المعظم.

قال العميد محمد شريف، مدير مجمع تمور الوادي الجديد، في تصريح لـ"مصراوي"، إن المجمع يعمل بكامل قوته استعدادًا لشهر رمضان الكريم، موضحًا أن المعرض التابع للمجمع استطاع تسويق جميع المنتجات داخل المجمع من "بلح خام، مخلوط، وعسل (دبس)، والتي لاقت إقبالًا كبيراً من جانب المواطنين.

في السياق ذاته، أشار "شريف" إلى بدء استعدادات المجمع لموسم جمع البلح في شهر أغسطس المقبل، من خلال تجهيز المخازن والأقفاص البلاستيكية والموازين والثلاجات، بالإضافة إلى إجراء صيانة لأجهزة ومعدات المصنع بالكامل.

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مصراوي Masrawy

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