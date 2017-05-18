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الكهرباء: «لا تخفيف للأحمال.. عندنا فائض كبير»

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الكهرباء: «لا تخفيف للأحمال.. عندنا فائض كبير» الكهرباء: «لا تخفيف للأحمال.. عندنا فائض كبير»

التحرير

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لن يكون هناك تخفيف للأحمال الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يوجد فائض واحتياطي كهربي كبير يصل إلى 6 آلاف ميجاوات.

أضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أنه تم رصد 18 مليار جنيه لتطوير نقل الكهرباء، من أجل توصيل التيار الكهربي بالجودة المطلوبة، خاصة في محافظات الصعيد.

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وأوضح أنه تم رصد 19.4 مليار جنيه لتطوير شبكة التوزيع، لافتًا إلى أن التطوير في المنظومة يتم تدريجيًا، وكل عام سيكون هناك تطور أفضل، مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت رقم «121» كخط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين.

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التحرير

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