البورصة تخسر 3.15 مليار جنيه بمبيعات مصرية وعربية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.15 مليار جنيه بمبيعات محلية وعربية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي غكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 12952.38 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 591.14 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1380.54 نقطة.

شاهد أيضا

واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بنحو 28.5 مليون جنيه، و4.3 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 32.8 مليون جنيه.