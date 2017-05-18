برلماني يطالب بإقالة محافظ البنك المركزي: «خدع المصريين»

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وجه النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي، لافتا بأنه "استفزت طوائف الشعب حول انتهاء مشكلة النقد الأجنبي بلا عودة، وأن الأسعار ستعود كما كانت عليه في السابق مع حلول 2018".

وأضاف "والي"، اليوم الخميس، أن هذه التصريحات "خادعة" للمواطن خاصة في ظل حديث محافظ البنك المركزي عن نجاح مصر خلال الـ6 أشهر الماضية بدخول 8 مليارات دولار من 150 صندوقا استثماريا من أكبر الصناديق في العالم، وهو الأمر الذي يعني أن هذه ديون وليست نجاحات.

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ولفت النائب البرلماني، إلى أن الأسعار في مصر، وصلت إلى مرحلة العالمية، وأن تصريحات محافظ البنك المركزي تدل على أنه لا يعرف الفرق بين أزمة السيولة التي تعني عدم توافر النقد الأجنبي بالبنوك المصرية والأزمة النقدية والتي تعني قيودا تضخمية ناتجة عن زيادة مفرطة في وسائل الدفع.

وطالب النائب بإقالة محافظ البنك المركزي؛ معللا ذلك "لأنه لا يستحق أن يجلس على كرسي أعلى منصب مالي في البلاد"، بحسب قوله.