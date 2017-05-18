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وزير الصحة: افتتاح مستشفى إسنا خلال 3 أشهر

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وزير الصحة: افتتاح مستشفى إسنا خلال 3 أشهر وزير الصحة: افتتاح مستشفى إسنا خلال 3 أشهر

التحرير

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قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، اليوم الخميس، إن المنظومة الصحية بالأقصر تمر بطفرة ملحوظة؛ لتوسيع قاعدة تقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وأوضح "عماد الدن"، خلال افتتاحه مستشفى أرمنت المركزي، أنه سيتم إنشاء 3 مستشفيات أخرى بالمحافظة، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح مستشفى إسنا خلال 3 أشهر، وتحويلها لمستشفى تأمين صحي.

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وأضاف الوزير، أنه تم تدبير القوى البشرية من أطباء واستشاريين وأطقم تمريض، بالإضافة إلى خطط متكاملة للقضاء على فيروس "سي"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح وجه باهتمام الوزارة بمحافظات الصعيد.

 

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التحرير

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