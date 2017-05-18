هيكل: الوفد البرلماني حضر جلسة لسحب الثقة من وزير العدل الياباني

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قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الوفد البرلماني المصري باليابان حضر جانبا من جلسة البرلمان الياباني لدراسة سحب الثقة من وزير العدل.

وأضاف "هيكل"، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أنه في بداية الجلسة، أعلن رئيس البرلماني الياباني تاداموري أوشيما عن حضور الدكتور علي عبد العال، والوفد المرافق له.

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وأشار رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن لقاء جمع بين "عبد العال" و"أوشيما"، تناول التعاون البرلماني في مجالات مكافحة الإرهاب ودعم العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياحية.