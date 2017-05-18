نقل اللاجئين لسيناء ونزع سلاحها.. هكذا فكر الإسرائيليون بعد 67

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعنوان "زمن الحسم.. الدراما التي جرت في كواليس حرب 67"، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "حالة من الجدل حول مستقبل الضفة الغربية، ومقترح بإعادة سيناء لمصر والجولان لسوريا، شهدتها جلسة سرية لصناع القرار الإسرائيليين بعد الحرب"، لافتة إلى أن وثائق أرشيفية أفرج عنها مؤخرا بمناسبة مرور 50 عاما على الحرب تميط اللثام عن هذه المناقشات والقرارات.

بيجن: فلنعيد سيناء وننزع سلاحها

وأضافت: "مناحيم بيجن الذي كان وقتها وزيرا بلا حقيبة قال خلال الاجتماع (أرض إسرائيل هي أرض إسرائيل بما فيها قطاع غزة) واقترح أنه مقابل اتفاق سلام مع مصر، يتم إعادة سيناء بدون غزة، وبعد نزع السلاح منها، بشرط أن تبقي تل أبيب قوة عسكرية في شرم الشيخ لضمان حرية الملاحة البحرية إلى إيلات، وكان بيجن مستعدا أيضا لإعادة الجولان لسوريا بشرط نزع سلاحها هي الأخرى".

وذكرت أن "الوزير الإسرائيلي يجآل ألون كان مستعدا خلال هذا الاجتماع أن تعيد تل أبيب الجولان لسوريا؛ شر يطة أن تظل منابع نهر الأردن في منطقة بانياس بأيدي إسرائيل، وكان موافقا على إعادة سيناء لمصر لكن بدون قطاع غزة".

تجنيس الفلسطينيين أو تهجيرهم

ولفتت إلى أن: "الجدال الأكبر بين مسؤولي إسرائيل كان يتعلق بمستقبل الضفة الغربية؛ فبيجن كان جاهزا بالفعل للتوقيع على اتفاقية سلام مع المملكة الهاشمية، لكن وفقا لحدودها على الضفة الشرقية لنهر الأردن، واقترح ضم كل الضفة الغربية والاعتراف بالعرب الذي يعيشون هناك كمواطنين في السنوات السبع الأولى، وبعد ذلك يعرض عليهم أن يتجسنوا بالجنسية الإسرائيلية أو يتم تهجيرهم، وكان الرجل يرى أنه خلال الـ7 سنوات الاولى ستتشكل غالبية يهودية حاسمة في الضفة".

وذكرت "معاريف" أنه بعد 50 عاما على حرب 1967 لا توجد في الضفة الغربية أي غالبية يهودية على عكس ما كان بيجن يتمنى؛ بل يعيش هناك 2 مليون ونصف فلسطيني ونصف مليون إسرائيلي".

وقالت إن: "الوزير الإسرائلي يحآل ألون عارض اي اتفاق سلام مع الأردن حتى ولو على حدود الضفة الشرقية، مقترحا ضم إسرائيل للقدس وجبل الخليل حتى االبحر الميت، كما اقترح منح الفلسطينيين حكما ذاتيا في منطقة السامرة، وأن تكون حدود إسرائيل على خط نهر الأردن ومنع التواصل الجغرافي مع الضفة الشرقية".

اقتراح بتحويل الضفة إلى كانتون

شاهد أيضا

من بين المشاركين -وفقا للصحيفة- في الجلسة التي جاءت بعد الحرب كان يسرائيل برزيلي -وزير الصحة وقتها - والذي دعا إلى ترتيب سلمي مع الأردن مقابل إعادة الضفة الغربية، بينما طالب وزير مشارك أخر هو موشي كول إلى تحويل الضفة إلى كانتون يتم إدارتها بشكل مشترك من قبل إسرائيل والأردن.

ولفتت إلى أن "وزير المالية الإسرائيلي وقتها بنحاس سابير، حذر من المشكلة السكانية؛ وأوضح أن دمج عرب قطاع غزة والقدس في الحياة المدنية، سيؤدي إلى وجود أقلية عربية كبيرة والذي سيصلون مع عرب إسرائيل إلى حوالي 800 ألف نسمة، هذا التطور سيعرض الطابع اليهودي لدولة إسرائيل للخطر، واقترح الاتصال بالملك الأردني حسين والتوصل إلى ترتيب سلام معه، يسيطر من خلاله على الضفة".

نقل الغزاوية للعريش واللاجئين لسيناء

وذكرت الصحيفة أن "قضية أخرى شغلت الوزراء الإسرائيليين ألا وهي مشكلة اللاجئين؛ واقترح بيجن نقل مواطني غزة للعريش، أما ألون فاقترح نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء وطالب أن تتخذ حكومة تل أبيب قرار الفعل فورا"، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة ليفي أشكول اقترح نقل 50 ألف لاجئي من قطاع غزة للضفة، لكن الوزي سابير عارض أي اقتراح بتسكين اللاجئين في أراضي دولة إسرائيل".

وقالت إن "وزير الدفاع ديان لم يتحدث كثيرا خلال الجلسة الحكومية، لقد دعا إلى اتفاق سلام مع دول عربية، لكنه كان في الوقت نفسه متشككا في فرص موافقة المصريين والسوريين على توقيع اتفاقيات سلام مع تل أبيب، كما عارض الوزيران ألون وبيجن إعادة الضفة الغرب ية لسيطرة الملك الأردني حسين، وأعلن ديان في الجلسة (في ظل عدم وجود اتفاق إن النظام سيكون عسكريا)".

قرارات لـ3 دول

وختمت "في نهاية الجلسة تم اتخاذ عدد من القرارات؛ وهو أن تل أبيب تصر على توقيع معاهدة سلام مع مصر على أساس الحدود الدولية، وطالما لم يوقع اتفاق سلام فإن تل أبيب ستتمسك بالأراضي في شبه جزيرة سيناء، وأن يكون قطاع غزة جزءا من أرض إسرائيل، ويشترط لتوقيع معاهدة سلام ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق تيران وقناة السويس، وضمان حرية الطيران فوق مضيق تيران وشرم الشيخ، وإلغاء المقاطعة العربية بكل صورها، ونزع السلاح من سيناء بشكل تام".

ولفتت إلى أنه "فيما يتعلق بسوريا قررت الحكومة الإسرائيلية أنها تصر على توقيع معاهدة سلام مع دمشق على أساس الحدود الدولية، وأنه طالما لم توقع فإن تل أبيب ستتمسك بالمناطق التي في يدها، والشروط لتوقيع المعاهدة هو نزع السلاح بشكل تام من الهضبة السورية وضمان عدم وجود أي إزعاج فيما يتعلق بتيار الماء القادم من منابع نهر الأردن لإسرائيل"، مضيفة "بكلمات أخرى، في جلسة الـ19 من يونيو وافقت إسرائيل على عودة سيناء والجولان مقابل اتفاقيات سلام ونزع للسلاح مع الإبقاء على قطاع غزة في أيديها".

وقالت "فيما يتعلق بالأردن اتخذ القرار بعرض إعادة الضفة الغربية ، وأن القدس بأكملها تظل داخل إسرائيل، وأن يتم التوصل إلى ترتيب خاصة للأماكن المقدسة لكل الأديان، ويستمر النظام العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية كمرحلة انتقالية خلال البحث عن حل على المدى الطويل، وأن إسرائيل مستعجة للقاء الملك الأردني وإجراء محادثات معه من منطلق بناء علاقات جوار طيبة والتوصل إلى وحدة اقتصادية بين الدولتين، وأخيرا : حدود إسرائيل مع المملكة الهاشمية هي نهر الأردن".