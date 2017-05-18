رغم توقف الحركة| السياحة: تشكيل لجنة لتقييم إنجاز شركة «jwt»

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كتب- أشرف فهيم

أصدرت هيئة تنشيط السياحة، بيانًا صحفيا اليوم الخميس، أثار حالة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمهتمين بقطاع السياحة، حيث قال البيان:

"استعرض هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الهيئة برئاسته التحسن الملحوظ، الذي شهدته السياحة خلال الربع الأول من ٢٠١٧ مقارنة بالعام الماضي، حيث إن هناك زيادة بنسبة ٥١% في أعداد السياحة الوافدة، و٣٨٪‏ بالسوق العربية، وأكثر من ٦٠٪‏ من السوق الأوروبية، وزيادة في الليالي السياحية بنسبة ١٠٧%، وارتفاع متوسط إنفاق الفرد بأكثر من ٩% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق".

الأسواق التي ذكرها رئيس الهيئة في البيان، تراجعت بنحو 91% منذ اندلاع ثورة يناير، ولم تستعِد منها مصر نسبة 10% من المفقود حتى الآن، غير أن رئيس الهيئة وضع عام 2016 الذي أعقب سقوط الطائرة الروسية، نصب عينيه، ومن ثم وضع نسب تعتبر زائدة بالمقارنة بأكبر فترة انحسار سياحي شهدتها مصر في تاريخها، أي «زيادة في النقصان» بحسب وصف خبراء القطاع.

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وأكمل البيان: "وأشار الدميري إلى أن هذا جاء نتيجة الجهود المستمرة لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، والإقدام على إطلاق حملات دعائية ممنهجة فى ١١ دولة منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى العمل على تحسين الصورة الذهنية للدولة تضافرًا مع كل القطاعات"، وتابع: "ومن أهم التوصيات التي أقرها المجلس الموافقة على رفع مذكرة لوزير السياحة بشأن الاستعانة ببيت خبرة لتقييم الوضع الحالي للهيئة، لتطوير العمل بها".

واختتم بيانه بالإعلان عن أن يحيى راشد وزير السياحة، قرر تشكيل لجنة مصغرة تضم رئيس هيئة تنشيط السياحة وحمدي صبحي أمين عام وزارة السياحة، ونهاد جمال الدين مدير عام التخطيط والمتابعة، والخبير التسويقي محمد عامر، لمتابعة -إنجاز- العمل فيما يخص أداء شركة الدعاية JWT، وتذليل العقبات فيما يتعلق بسير العمل، ومتابعة الحملة الدعائية التي تقوم بها الشركة بالتعاون مع المكاتب الخارجية واللجنة الفنية واللجنة المالية بالهيئة".

وتجاهل رئيس الهيئة ذكر أسباب توقف جميع الحملات الدعائية في أوروبا، وأمريكا، وكذا رفض مديري المكاتب الخارجية التعاون مع شركة JWT التي تعاقدت معها مصر للترويج في 27 سوقًا خارجية مقابل 66 مليون دولار في ثلاث سنوات، دون أي مردود فعلي على أرض الواقع حتى الآن، غير أنه أكد تشكيل لجنة لمتابعة ما يراه رئيس الهيئة «إنجاز» الشركة الدولية.

يواجه وزير السياحة يحيى راشد، مطالب عديدة بتقديم استقالته بعد تردي الأوضاع السياحية وتزايد نسب تسريح العمالة، وإغلاق الفنادق، الجزئي والكامل، علاوة على فشل الوزارة في إقناع تسويق "رحلة العائلة المقدسة"، بعدما اكتشفت مصر عدم إدراج الرحلة على قائمة المزارات الدينية بدولة الفاتيكان، إلى جانب فشل الحملات التسويقية، والاعتماد على العلاقات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي التي كانت سببًا في عودة السوقين الألمانية والأمريكية.