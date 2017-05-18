أخذتها السياسة من التمثيل.. 8 معلومات عن تيسير فهمي في ذكرى ميلادها

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فنانة لمعت خلال فترة الثمانينيات بدءًا من دورها فى مسلسل "بين القصرين" فى دور الفتاة الرومانسية والفتاة اليهودية فى "رأفت الهجان" حتى آخر أعمالها "الهاربة"، إلا أن آراء ومواقف الفنانة التى تغيبت عن الساحة الفنية مؤخرًا مثلت مفاجأة لاتجاهها السياسى حيث كانت من أوائل الفنانات اللاتى خرجن فى بداية ثورة الخامس والعشرين من يناير وطالبت برحيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الأمر الذى فتح النار عليها وقتها وأدخلها فى خصومة مع بعض زملائها من الوسط الفنى، هى الفنانة تيسير فهمى التى يوافق اليوم 18 مايو ميلادها، ونرصد فيما يلى أبرز المعلومات عنها.

1 - ولدت تيسير فهمي في 18 مايو 1955، وتبلغ من العمر 61 عامًا.

2 - درست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، التى تخرجت منها عام 1977.

3 - عملت في بدايتها بمسرح الشباب وفي بعض الأدوار السينمائية الصغيرة، ومن أهم المسرحيات التي شاركت بها "السادة العيال" و"الزمبليطة فى الصالون".

4 - اتجهت للتمثيل بالسنيما بعدما شاهدها المخرج بركات في إحدى المرات وهي تجسد مشهدًا تمثيليًّا أثناء دراستها بالمعهد، حيث أشركها فى بطولة فيلم "عشاق تحت العشرين" عام 1979.

5 - ارتبطت بالخبير الاقتصادى أحمد أبو بكر الذى كان يقيم معها في العمارة نفسها والتقى بها أكثر من مرة، وأحبها مع تكرار اللقاءات والابتسامات دون أن يدري بأنها ممثلة أو نجمة تليفزيونية، وما لبث أن تقدم لخطبتها من أهلها وكللت تلك العلاقة بالزواج 21 أبريل عام 1975 في حفل بسيط ضم عددًا من الفنانين، كان على رأسهم الفنان سامح الصريطى وزوجته الفنانة نادية فهمي وابنتهما ولاء والفنان محيى إسماعيل.

يذكر أن أبو بكر اتجه مؤخرًا للإنتاج، بعدما قام بافتتاح شركة إنتاج وأنتج لها بعض أعمالها الفنية.

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6 - قامت ببطولة عدد من المسلسلات التى حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها "أماكن في القلب، أبناء ولكن، والهاربة".

7 - أثارت آراؤها السياسية جدلًا كبيرًا خلال ثورة 25 يناير وما بعدها أيضًا، كما كانت من أشد المهاجمين للرئيس الأسبق حسنى مبارك وأبرز الفنانات اللائى طالبن فكانت من أجرأ الفنانات اللائى طالبن برحيله عن الحكم.

8 - هاجمها عدد من زملائها فى الوسط الفني بسبب مواقفها السياسية، أبرزهم الفنانة سماح أنور التى انتقدتها في برنامج "أنا والعسل 2" قائلة: " إنها لا ترغب في الكلام عنها ولا تتشرف بكونها زميلة لها، لأن من يهتف ضد الجيش ويهون عليه يهون عليها".

وردت تيسير فهمي على ذلك الهجوم في تصريحات صحفية، قائلة: "كل واحد حر في رأيه وأنا لا أفرض رأيي على أحد وأحترم كل الآراء سواء اختلفنا أو اتفقنا عليها لذلك لن أرد على أحد أو أدافع عن نفسي، كما أنني لا أفضل الدخول في صراعات ومشاكل مع زملائي، لأن هذا ليس من طبيعتى".