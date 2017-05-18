بالفيديو.. القيعي: «اللي فات كوم والتعادل مع الشرقية كوم تاني»

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علق المهندس عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على تعادل الفريق الأحمر، أمام الشرقية أمس الأربعاء، قائلًا «كل اللي فات كوم وإمبارح كوم تاني»، ضاربًا المثل بالنيجيري جونيور أجاي، الذي لم يكن قادرًا على السيطرة على الكرة طوال المباراة، وهو ما يشير إلى وجود حالة توتر.

وأضاف «القيعي» خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، ببرنامج «ساعة رياضة» الذي يقدمه حازم إمام، عبر إذاعة «راديو هيتس»، أن جميع الفرق مرت بهبوط في المستوى لكنه ذلك حدث متأخرًا مع الأهلي في الأسابيع الأخيرة من الدوري.

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وتابع، الدوري المصري يلتهم لاعبي الكرة، كما أن هناك علامات استفهام حول موعد دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، الذي يأتي في فترة الراحة التي ممن المفترض أن يحصل عليها اللاعبون، وهو ما يؤثر على المخزون البدني لهم.