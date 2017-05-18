فيديو| معلول: كوبر أعطى هوية لمنتخب مصر وطريقته هي المناسبة

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أكد نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي، أن مهمته مع منتخب بلاده صعبة للغاية نظرًا لضيق الفترة ما بين توليه المسؤولية ومباراة مصر في التصفيات، مشيرًا إلى أن الفترة التحضيرية للمباراة والتي سيتجمع فيها اللاعبون قليلة أيضًا وليست كافية للإعداد بشكل جيد.

وأضاف «معلول» في تصريحاته اليوم الخميس، ببرنامج «من الآخر» الذي يقدمه محمد شبانة عبر إذاعة نغم FM، أن ظروف الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة أفضل، لأنه مع الفريق منذ فترة طويلة.

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وامتدح مدرب نسور قرطاج، «كوبر» مؤكدًا أنه أعطى شكلًا وشخصية لمنتخب مصر، وأنه يعرفه جيدًا منذ أن كان مدربًا لإنتر ميلان الإيطالي ويعلم أنه مدرب يستطيع تسيير المباريات بالشكل الذي يريده وهو ما نجح فيه حتى الآن مع المنتخب المصري، مضيفًا أنه كان يدافع عنه أثناء تحليله في قناة بي إن سبورتس سواء قبل بطولة الأمم الأفريقية الماضية أو أثناءها.

واستكمل معلول «كوبر غير هوية المنتخب المصري لكن الواقع أن المنتخب يستمد هويته من لاعبيه وقدراتهم، مؤكدًا أن ذلك عاد بنتائج إيجابية على الفراعنة حيث أن هذه هي الطريقة المناسبة لمنتخب مصر والتي ستساعده على النجاح».