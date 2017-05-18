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لهذا السبب.. رجل يزرع "بوصلة" في صدره

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لهذا السبب.. رجل يزرع "بوصلة" في صدره لهذا السبب.. رجل يزرع "بوصلة" في صدره

مصراوي Masrawy

دانييل ليكتين

كتبت - نرمين الجلاد:

في حالة غريبة قام "دانييل ليكتين"، الباحث في تكنولوجيا المعلومات، والبالغ من العمر 26 عاما، بزراعة بوصلة إلكترونية في صدره كما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح دانييل الذي ينتمي إلى مدينة نوفوسيبيرسك الروسية أن الهدف من زراعة البوصلة هو معرفة اتجاه الشمال في كل الأوقات.

وقال الباحث في تكنولوجيا المعلومات أنه مهووسا بفكرة التحديثات الإلكترونية وأطلق عليه الحاسة السادسة.

وأشار دانييل إلى أن تثبيت البوصلة كان بسيطا وتم تثبيتها بواسطة قضبان، ويتم شخص البوصلة مرة واحدة في اليوم.

وأعرب دانييل عن رغبته بمعرفة كيف سيتقبل عقله هذا الجهاز الجديد، فيما يذكر أن تكلفة تركيب الجهاز وصلت إلى 26 ألف روبل (456 دولار).

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