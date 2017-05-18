بالصور.. وزير الري: إعلان الخطة القومية للمياه خلال أسابيع

الدقهلية- رامي القناوي:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تسعى لتلبية احتياجات الفلاحين من شبكات الصرف المغطى، لتحسين التربة الزراعية وتقليل ملوحة الأرض، بما ينعكس على الإنتاج الزراعي وتحسين دخل الفلاح.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظ الدقهلية، اليوم الخميس، لتفقد مصنع مواسير شبكات الصرف المغطى بقريه أبونبهان بكفر سرنجا في مركز ميت غمر، والذي يتبع وزارة الري، ويقوم بتصنيع المواسير البلاستيكية لخدمات الصرف المغطى للأراض الزراعية.

وقال عبد العاطي، إن الوزارة ستعلن خلال الأسابيع المقبلة، الخطة القومية للمياه، التي تستهدف تطوير الري من خلال معالجة الصرف الصحي والصناعي، وتأهيل الترع والمحطات وتطوير المنشآت المائية.

وأشاد الوزير الموارد المائية بجهود محافظ الدقهلية في إزالة التعديات بكافة أنواعها، خصوصا الواقعة على النيل بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الوزارة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وناشد الوزير، المواطنين، ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها باعتبارها ثروة قومية، وعدم إضافة زراعات مخالفة، نظرا لثبات حصة المياه.

وأشاد محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، بعمال مصنع المواسير لشبكات الصرف، لمبادرتهم بإصلاح وإعادة تأهيل المصنع وزيادة طاقته الإنتاجية، ما يوفر على الدولة أكثر من 15 مليون جنيه.

وفي سياق منفصل، أكد محافظ الدقهلية أن العمل يجري على قدم وساق لإزالة التعديات بنطاق المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.