بالصور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

البحر الأحمر. أحمد عوض:

افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه في دورته العشرين، بالغردقة، حتى العشرين من مايو الجاري.

ينظم المؤتمر تحت رعاية محافظ البحر الأحمر والجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويناقش المؤتمر محاور عدة، أهمها إدارة موارد المياه وتكنولوجيا المعالجة، والتغيرات المناخية وأنظمة الاستشعار عن بُعد، كما تتطرق المناقشات لموضوعات الزراعة والري.