أخبار عاجلة

إيناسيو يوجه الشكر إلى ميدو لهذا السبب -
بعد 24 ساعه من تداول الصورة التي أثارت الرعب بالجيزة وقيل أنها “جثة”.. الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة بعد التوصل إلى السيارة وقائدها -
عيش الليلة - نجلاء بدر وقصة "العفريت في الاستوديو .. عفريت الشبشب" -
بالصور || التعليم تعلن عن قواعد دخول الامتحان لطلاب الثانوية العامة وتطبعها على ظهر رقم الجلوس ..وعقوبات للمخالف -
عيش الليلة - "لعبة الأغاني" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
وزارة الصناعة : قريبا شركة جلياد الامريكيه تنتج دواء يشفي من مرض التهاب الكبد الوبائي سي بنسبة 98% -
بالفيدو || أول مسجد يصلي فيه النساء والرجال جنبا إلى جنب والإمام إمراة -
عيش الليلة - "لعبة مسابقة السرعة" مع إياد نصار ونجلاء بدر وأشرف عبد الباقي -
الأرصاد الجوية : تحذير بشأن حالة الطقس في الأيام القادمة وأمطار في بعض المحافظات -
«الأوقاف»: منع مكبرات الصوت في صلاة التراويح «قرار تنظيمي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يفتتح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (1)المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (1)

المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (2)المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (2)

المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (3)المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (3)

المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (4)المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (4)

المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (5)المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (5)

البحر الأحمر. أحمد عوض:

افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الخميس، المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه في دورته العشرين، بالغردقة، حتى العشرين من مايو الجاري.

ينظم المؤتمر تحت رعاية محافظ البحر الأحمر والجمعية الدولية لتكنولوجيا المياه، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويناقش المؤتمر محاور عدة، أهمها إدارة موارد المياه وتكنولوجيا المعالجة، والتغيرات المناخية وأنظمة الاستشعار عن بُعد، كما تتطرق المناقشات لموضوعات الزراعة والري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

بحضور فنانين وبرلمانيين.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للمتاحف (صور)

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

وزير خارجية إيطاليا: مستمرون في دعم لبنان

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

استقرار حالات مصابي حادث أتوبيس ''مراقبي الابتدائية'' في بورسعيد

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام

أمجد بليغ أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام