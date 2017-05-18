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وزير قطاع الأعمال يتفقد شركات "القابضة للصناعات المعدنية" في قنا

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وزير قطاع الأعمال يتفقد شركات "القابضة للصناعات المعدنية" في قنا وزير قطاع الأعمال يتفقد شركات "القابضة للصناعات المعدنية" في قنا

مصراوي Masrawy

وزير قطاع الأعمال يتفقد شركات القابضة للصناعات الم

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، ظهر اليوم الخميس، عددًا من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للسياحة والفنادق التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام بصعيد .

وبدأ وزير قطاع الأعمال العام، أولى جولاته بزيارة شركة مصر للألمونيوم بنجع حمادي شمال قنا، وبحث في لقاء مفتوح مع العاملين كيفية زيادة الطاقة الانتاجية وسبل حل مشاكل شركة مصر للألمونيوم وسط حضور كبير للاتحادات العمال والنقابات العمالية ونواب البرلمان عن محافظة قنا.

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