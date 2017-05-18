وزير قطاع الأعمال يتفقد شركات "القابضة للصناعات المعدنية" في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، ظهر اليوم الخميس، عددًا من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية والقابضة للسياحة والفنادق التابعين لوزارة قطاع الأعمال العام بصعيد مصر.

وبدأ وزير قطاع الأعمال العام، أولى جولاته بزيارة شركة مصر للألمونيوم بنجع حمادي شمال قنا، وبحث في لقاء مفتوح مع العاملين كيفية زيادة الطاقة الانتاجية وسبل حل مشاكل شركة مصر للألمونيوم وسط حضور كبير للاتحادات العمال والنقابات العمالية ونواب البرلمان عن محافظة قنا.