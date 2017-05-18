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بالصور.. أجهزة مدينة القصير تزيل اعتداءات على 6300 متر

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مصراوي Masrawy

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البحر الأحمر. أحمد عوض:

شنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الخميس، برئاسة اللواء يوسف الشاهد، رئيس المدينة، حملة موسعة لاستعادة الأراضي المعتدى عليها، بنظام وضع اليد.

أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على 6300 م2 بمنطقة الجرف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية من قسم شرطة القصير، برئاسة المقدم أحمد بهي، مأمور القسم، ولجنة إزالة التعديات من الإدارة الهندسية.

وأكد الشاهد التعامل بحسم وقوة مع مغتصبي أرض الدولة، دون تراجع عن الحملات، لحين الانتهاء من انتزاع كل أملاك الدولة، المغتصبة بالمخالفة.

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