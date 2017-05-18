بالصور.. وضع حجر أساس كوبري المشاة العلوي الجديد بطوخ

القليوبية - أسامه علاء الدين:

وضع اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم الخميس، حجر الأساس لكوبري المشاة العلوي الجديد على الطريق الزراعي السريع، عند مول العابد لخدمة أهالي كفر الحصة، والعزب الواقعة على الطريق، فضلا عن خدمة رواد الطريق الزراعي الذين يضطرون لتخطي الطريق الزراعي السريع، لدخول المول للتسوق.

وتبلغ تكلفة الكوبري الجديد 6 ملايين جنيه، ويساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين، ويستغرق تنفيذ المشروع 6 أشهر.

يأتي المشروع استجابة للنائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعد اللقاء الذي عقده مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذي وافق على إسناد المشروع بالأمر المباشر لشركة النيل العامة، التي ستبدأ في عمليات الإنشاء الفعلي خلال الأسبوعين المقبلين