احتفالًا بيوم البيئة.. محافظ البحر الأحمر يساعد الشباب في غرس الأشجار.. "صور"

البحر الأحمر - أحمد عوض:

شارك اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الشباب والأطفال بنادي العربان بمنطقة حفر الباطن في الغردقة، الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، اليوم الخميس.

وزرع المحافظ يعاونه الشباب الأشجار في النادي، مؤكدًا أهمية ربط الإنسان بالطبيعة و مشاركة الهيئات والمنظمات والأجيال الشابة في قضايا حماية الطبيعة.