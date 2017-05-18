بالصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفى أرمنت تمهيدًا لافتتاحه بحضور الرئيس

الأقصر – محمد محروس:

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، ومحمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم الخميس، مستشفى أرمنت المركزي الجديد، المقرر أن يفتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي نهاية مايو الجاري، بتكلفة إجمالية بلغت 250 مليون جنيه.

تفقد الوزير أقسام المستشفى، واستمع لشرح مفصل حول التشطيبات الأخيرة من الدكتور أسامة الدسوقي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

رافق الوزير خلال جولته، النائب حمادة العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، ونواب محافظة الأقصر أحمد الفرشوطي وخالد مجاهد، وفيصل عبد الرحمن والطيري حسن.

وقال وكيل وزارة الصحة بالأقصر إن المستشفى يتكون من ٧ طوابق و١١٢ سريرا و22 سرير عناية قلبية، و7 أسرة عناية مركزة، و٧ أسرّة للإفاقة، و٢١سرير غسيل كلوي، و8 حضانات أطفال، و٤ غرف عمليات جراحية وغرفة عمليات نساء وتوليد.