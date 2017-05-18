أول اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون

موسكو – (أ ف ب):

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى هاتفيا مع الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون كما أعلن الكرملين الخميس.

وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين هنأ ايمانويل ماكرون على توليه رسميا مهامه وعلى تشكيل حكومة جديدة"، مضيفا أن "الطرفين عبرا عن رغبتهما في تطوير العلاقات الروسية-الفرنسية الودية تقليديا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية"، لكن بدون توضيح من بادر بالاتصال.