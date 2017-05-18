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اليوم.. كلية إعلام القاهرة تناقش مشروعات تخرج الشعبة الإنجليزية

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اليوم.. كلية إعلام القاهرة تناقش مشروعات تخرج الشعبة الإنجليزية اليوم.. كلية إعلام القاهرة تناقش مشروعات تخرج الشعبة الإنجليزية

مصراوي Masrawy

كلية الإعلام بجامعة القاهرة

كتب- يسرا سلامة:

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، المهرجان السنوي، لمشروعات التخرج لعام 2017، اليوم الخميس، بحضور عدد من خبراء الإعلام والتسويق.

وقالت أماني فهمي، رئيس الشعبة الإنجليزية بالكلية، لمصراوي، إنه سيتم مناقشة 11 مشروع تخرج، هم مجلة واحدة، و4 حملات علاقات عامة، و6 أفلام وثائقية، جميعهم من إنتاج الطلاب.

وأضافت أن مجلة التخرج هي بورتريه، والحملات الإعلانية حكاية فيرس، جو أكاديمي، وفكر مرتين، وكميكس.

وتابعت: الأفلام الوثائقية هي جوه الصندوق، برودواي، وش خشب، أرابيسك، فوي، شد الرحال.

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مصراوي Masrawy

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