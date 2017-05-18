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بالصور.. محافظ الدقهلية يقدم 10 أطنان لحوم ومبالغ مالية للمحتاجين بالسنبلاوين

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مصراوي Masrawy

جانب من مؤتمر المحافظ (1)جانب من مؤتمر المحافظ (1)

جانب من مؤتمر المحافظ (2)جانب من مؤتمر المحافظ (2)

جانب من مؤتمر المحافظ (3)جانب من مؤتمر المحافظ (3)

جانب من مؤتمر المحافظ (4)جانب من مؤتمر المحافظ (4)

جانب من مؤتمر المحافظ (5)جانب من مؤتمر المحافظ (5)

جانب من مؤتمر المحافظ (6)جانب من مؤتمر المحافظ (6)

جانب من مؤتمر المحافظ (7)جانب من مؤتمر المحافظ (7)

جانب من مؤتمر المحافظ (8)جانب من مؤتمر المحافظ (8)

جانب من مؤتمر المحافظ (9)جانب من مؤتمر المحافظ (9)

الدقهلية - رامي القناوي:

وزّع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، 10 أطنان من اللحوم على الأسر بالقرى الاكثر احتياجًا بمناسبة حلول شهر رمضان، ضمن "قوافل الخير" التي تنظمها المحافظة.

وأكد "الشعراوي" أن الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والقرى الأكثر احتياجًا يأتي على رأس أجندة العمل التنفيذي، بهدف توفير حياه كريمة لهم، مؤكدًا ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية من قبل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأهل الخير لدعم الدولة ومساندتها لرعاية تلك الفئة تخفيفًا للعبء عنهم.

وبدأ المحافظ قافلة "الخير" بقريتي شبراهور وطمبول الكبرى بمركز السنبلاوين، إذ وزع طنًا من اللحوم على أبناء وأسر القريتين الأولى بالرعاية، بدعم ومشاركة جمعية الأورمان بالمنصورة، بالتعاون مع المحافظة، من خلال الإدارة العامة للتنمية البشرية بديوان عام المحافظة.

كما سلّم المحافظ شيكات لـ22 أسرة، بإجمالي مبلغ 156 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه لكل أسرة، لتنفيذ 22 مشروع صغير ومتناهي الصغر لهذة الأسر لتوفير حياه كريمه لهم.

وسلم "الشعراوي" 4 أسر رؤوس ماشية "عشار" كمشروعات تنمية موارد الدخل لها، بقيمه إجماليه 120 ألف جنيه، بحيث تربي الأسرة رأس الماشيه، ويمنح صاحبها 600 جنيه للعلف الخاص بها شهريًا لمده عام، بالإضافه لخضوعها للمتابعة البيطرية بشكل دوري وتوفير الرعايه البيطرية لها.

وقدم المحافظ المساعدات المالية العاجلة لـ40 أسرة بقيمة إجمالية قدرها 20 ألف جنيه بواقع 500 جنيه للأسرة دعمًا ومسانده لهذه الأسر.

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