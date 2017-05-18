محافظ الإسماعيلية: قرعة علنية لتخصيص 15 وحدة سكنية للأسر الفقيرة بـ"أم عزام"

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

حضر اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه دعاء محمد عبد المنعم، وكيل وزارة الإسكان، والسيد وادي، رئيس الوحدة المحلية لقرية "أم عزام" التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الخميس، مراسم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 15 وحدة سكنية جديدة، للحالات الإنسانية، ضمن مشروع إسكان الأسر الأولى بالرعاية.

وقال محافظ الإسماعيلية في بيان له، إن القرعة أجريت بعد الانتهاء من البحث الاجتماعي الخاص بالأسر المتقدمة، والتأكد من انطباق جميع الشروط المنصوص عليها بالقانون على الأسر المستحقين فعليا لتلك الوحدات.