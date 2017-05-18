بالصور.. إزالة 15 منزلًا مخالفًا بالإسماعيلية

الإسماعيلية ـ إنجي هيبة:

شن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء عصام سعد، مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الخميس، حملة مكبرة تضم عناصر من القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بمنطقة علي عيد، التابعة لقرية نفيشة بمركز ومدينة الإسماعيلية، لرفع وإزالة التعديات الواقعة على 2000 متر مربع من أملاك الدولة، وبناء المتعدين 15 منزلا عليها بالطوب الأبيض والحجارة والبوص.

أخلت الحملة، المنازل من قاطنيها، وتم حصرهم بالاسم والرقم القومي، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة التعديات وتسويتها بمستوى سطح الأرض، ورفع المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لبحث ودراسة الوضع الاجتماعى لهذه الأسر، ومدى إمكانية تدبير وحدات سكنية بديلة لهم بمشروعات إسكان الأسر الأولى بالرعاية، مراعاة للبعد الاجتماعي.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بعودة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة مرة أخرى.

وشدد مدير أمن الإسماعيلية على المضي قدمًا في استمرار حملات الإزالة، ورفع جميع الإشغالات والمخالفات أولا بأول، بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة.