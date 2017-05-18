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إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية في البحر الأحمر

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مصراوي Masrawy

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (1)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (1)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (2)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (2)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (3)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (3)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (4)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (4)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (5)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (5)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (6)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (6)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (7)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (7)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (8)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (8)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (9)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (9)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (10)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (10)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (11)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (11)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (12)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (12)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (13)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (13)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (14)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (14)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (15)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (15)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (16)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (16)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (17)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (17)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (18)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (18)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (20)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (20)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (19)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (19)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (23)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (23)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (26)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (26)

إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (24)إزالة التعديات على 50 فدانًا بمنطقة مكادي السياحية (24)

البحر الأحمر - أحمد عوض:

قاد اللواء هشام آمنة، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، حملة مكبرة مدعومة بعناصر التأمين الخاصة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى الدولة، بمنطقة مكادى، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية وأوامر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

وقال هشام آمنة إن الحملة تمكنت من إزالة التعديات واسترداد 203 ألف متر بواقع 50 فدانًا، موضحًا أن التعديات كانت لصالح عدد من المشروعات السياحية شمال المدينة، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير محضر لأحد المتعدين، الذي حاول التصدى للقوات.

وأضاف رئيس مدينة سفاجا، أن اللواء أحمد عبدالله يتابع عمليات الإزالة المستمرة، لاستعادة أراضي الدولة.

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