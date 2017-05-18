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بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (1)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (1)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (2)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (2)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (3)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (3)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (4)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (4)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (5)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (5)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (6)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (6)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (7)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (7)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (8)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (8)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (9)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (9)

رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (10)رئيس جامعة بورسعيد يتفقد امتحانات الفصل الثاني بكلية التجارة (10)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة.

وشدد "شاهين"، خلال جولته داخل لجان الامتحانات، على توفير الأجواء المناسبة، ووضع كافة إمكانات الجامعة لخدمة أبنائه الطلاب، بجانب توافر جميع وسائل الأمان بالكنترولات مع سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج بدقة شديدة، مطالبًا بتحسين وسائل التهوية داخل اللجان، حتي لا يتأثر الطلاب بارتفاع درجات الحرارة.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته: الأستاذ الدكتور ندا الحسيني ندا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أيمن محمد إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور فاتن مزروع، عميد كلية التجارة، والأستاذ الدكتور جلال سالم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الجهاز الإداري.

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