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نقيب المأذونين: علينا الرجوع إلى المؤسسة الدينية قبل إقرار «توثيق الخطوبة»

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نقيب المأذونين: علينا الرجوع إلى المؤسسة الدينية قبل إقرار «توثيق الخطوبة» نقيب المأذونين: علينا الرجوع إلى المؤسسة الدينية قبل إقرار «توثيق الخطوبة»

التحرير

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قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، صباح اليوم الخميس، إنه «لابد من الرجوع إلى المؤسسة الدينية، الممثلة في الأزهر والإفتاء والأوقاف، قبل إقرار قانون توثيق الخطوبة بعقد رسمي، لمعرفة إذا ما تم فسخ العقد بين الخاطب وخطيبته هل سيحتسب ذلك طلاقًا أم لا».

وأضاف عامر، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «طبقًا للعرف فإن الخاطب إذا رغب في فسخ خطبته يضطر إلى ترك الشبكة والهدايا التي قدمها لها، وقانون التوثيق يضمن للفتاة حقها في ذلك، ولكن المشكلة في عقده، هل سيُحتسب طلاقًا ولا هميشي إزاي؟».

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التحرير

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