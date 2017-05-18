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وزير الآثار: تطوير منطقة الكاب بأسوان لوضعها على الخريطة السياحية

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وزير الآثار: تطوير منطقة الكاب بأسوان لوضعها على الخريطة السياحية وزير الآثار: تطوير منطقة الكاب بأسوان لوضعها على الخريطة السياحية

التحرير

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أكد وزير الأثار الدكتور خالد عناني، اليوم الخميس، أنه سيتم تحويل منطقة الكاب الأثرية شمال محافظة أسوان إلى منطقة جذب سياحي، ووضعها ضمن الخريطة السياحية للمحافظة.

وتفقد "عناني" يرافقه محمد الإدريسي، كبير مفتشي منطقة الكاب الأثرية بمركز إدفو، المنطقة، حيث أشار إلى أنه سيتم إعادة تأهيل المرسى السياحي.

وأوضح وزير الآثار، أنه سيتم دراسة إنشاء مزلقان للسكة الحديد بالتنسيق مع وزارة النقل أمام المنطقة بالشكل الذي يسمح بسهولة وصول الأفواج السياحية لها.

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والتقى الوزير العاملين المؤقتين بالمنطقة، الذين طالبوا بسرعة تثبيتهم على درجات مالية دائمة، وصرف منحة رمضان.

وقال كبير مفتشي منطقة الكاب الأثرية، إن المنطقة تعد عاصمة العليا خلال حقبة عصر ما قبل التاريخ، وعاصمة للإقليم الثالث لعصر الدولة البطلمية، كما تضم المنطقة أشهر مقابر الملوك الأشراف بالمنطقة، وتمثال الملك "سا حو رع"، ثان ملوك الأسرة الثامنة في عصر الدولة القديمة، تم اكتشافه منذ عدة سنوات بواسطة البعثة البلجيكية.

كما تفقد الوزير منطقة جبل السلسلة الأثرية بمركز كوم أمبو، رافقه نصر سلامة، مدير أثار أسوان والنوبة.

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التحرير

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