شاكر: شركة كورية تنتج 4 آلاف ميجا وات من الفحم بالحمراوين

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استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، السفير "Soon yoon"، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وذلك لبحث التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين.

وأشاد شاكر بعمق العلاقات المصرية الكورية في كافة المجالات، ولعل أبرزها التعاون في مجال الكهرباء والطاقة، حيث هناك العديد من المشروعات المشتركة.

وتناول اللقاء استعراض المشروعات المشتركة ومذكرات التفاهم التي قد تم توقيعها على هامش الزيارة الرئاسية لكوريا في فبراير 2016، ومن بينها مذكرة تفاهم مع شركة دووسان الكورية في مجال إنشاء محطة توليد كهرباء من الفحم تعمل بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة بنظام EPC+Finance بالحمراوين على ساحل البحر الأحمر على مرحلتين، الأولى قدرة 2×1000 ميجاوات، والثانية بنفس القدرة متضمنة قيام الجانب الكوري بإجراء دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروعات.

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كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف شركات السويدى وهيونداى ودايو لتطوير شبكات نقل الكهرباء، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع محطة فوتوفلطية قدرة 20 ميجاوات بتكلفة 42 مليون دولار متضمنة قيام الجانب الكوري بإجراء دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروع، وقد قام الجانب الكورى بإختيار شركة كورية للقيام بدراسة جدوى المشروع التى انتهت بدورها من إعداد الدراسة وجار عرض التقرير النهائى على هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمراجعتها.

وأشار شاكر إلى الأهمية التى يوليها القطاع فى الوقت الحالى لتطوير الشبكة المصرية للنقل، ودعا الجانب الكوري للمساهمة بها.