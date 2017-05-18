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استجابة لـ«التحرير».. محافظ أسوان يطرح مشروعا لإنقاذ نفق السد العالي

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استجابة لـ«التحرير».. محافظ أسوان يطرح مشروعا لإنقاذ نفق السد العالي استجابة لـ«التحرير».. محافظ أسوان يطرح مشروعا لإنقاذ نفق السد العالي

التحرير

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استجابة لما نشرته "التحرير"، تحت عنوان "نفق السد العالي بأسوان.. شيده الروس وحوله المصريون لـ«ترعة»"، أكد محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، أنه سيتم البدء في مشروع إنشاء بيارات تصريف المياه الجوفية خلال الفترة المقبلة.

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وقال "حجازي"، في تصريحات صحفية، إن المشروع يتضمن إنشاء 2 غاطس وبيارة تجميع وخط طرد؛ لاستيعاب المياه الجوفية، وسحب أي كميات من المياه؛ بهدف القضاء على هذه الظاهرة.

وكلف المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد دراسة عاجلة تتضمن المقايسات المطلوبة والتكلفة التقديرية لإنشاء محطة تجميع مياه الصرف الصحي.

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التحرير

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