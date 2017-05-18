الخدمات النقابية: اتحاد العمال يعتدي على حقوق النقابيين

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قال أحمد عبد المرضي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة تعليم الكبار، إن لجنة فض المنازعات بوزارة التربية والتعليم رفضت التظلم الذي تقدم به، بعد نقله تعسفيًا إلى مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وأوضح عبد المرضي للتحرير، أن القرار جاء بالمخالفة لأحكام المحكمة الدستورية العليا التي تمنع نقل أو ندب النقابيين داخل أو خارج المدينة التي يعملوا بها أكثر من 15 يومًا بدون توقيع رسمي منهم، ورفضت اللجنة طلب وقف قرار النقل وعودته لمقر عمله الأصلىاحترامًا للدستور والقانون.

وأشار عبد المرضي إلى أن رئيس الهيئة أرسل نموذجًا لكافة مديري الأفرع بتفويض أحد موظفي الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوق المشتركين من أعضاء النقابة، وهو ما يشكل تدخلًا إداريًا على نطاق واسع، وهو الأمر الذي تجرمه الاتفاقية 98 لسنة 1949 التي صدقت عليها مصر جزءًا من القانون الوطني بموجب المادة 93 من الدستور.

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وبحسب ما ذكرته دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان لها اليوم الخميس، أوضحت أن اتحاد العمال يعتدي على حقوق النقابيين وينكل بهم، وتجلى ذلك بعد أن قام رئيس الهيئة باتخاذ سلسلة من القرارات ردًا على مطالبة النقابة بتحسين دخول العاملين في مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وكان أول هذه القرارات نقل أحمد عبد المرضى رئيس النقابة في 3 إبريل الماضي من الديوان العام للهيئة بالقاهرة إلى محافظة القليوبية، وكان قراره الثاني وقف خصم اشتراكات النقابة التي تتم بموافقة أعضائها ، وأن كافة هذه القرارات جاءت بعد أن أعطى اتحاد نقابات عمال مصر الضوء الأخضر للمؤسسات حظر التعامل مع النقابات المستقلة بالمخالفة للدستور والقانون.