خريطة الطرق البديلة لشارع 26 يوليو بعد إغلاقه عام كامل

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«عماد الدين» للمتوجه إلى رمسيس و«شريف» للوصول إلى ميدان التحرير

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة اليوم الخميس، خريطة بالطرق والمحاور البديلة لشارع 26 يوليو، بمنطقة الإسعاف، وذلك بعد صدور قرار باغلاق الشارع لمدة عام، على أن يعاد فتح الطريق في 18 مايو 2018، بسبب أعمال ربط محطات مترو الأنفاق "إمبابة - مطار القاهرة"، بمحطة جمال عبد الناصر.

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حيث طالبت الإدارة، قائدي السيارت بتجنب منطقة الأعمال بوسط البلد، لحين الانتهاء من الأعمال الجارية، لتخفيف الأحمال المرورية للسيارات.

وقال مصدر أمني بمرور العاصمة، إنه على القادم من نفق الأزهر باتجاه شارع 26 يوليو أو منطقة الإسعاف، عدم التوجه لمنطقة الأعمال، وسلوك الطريق إما يمينا لشارع عماد الدين ثم رمسيس، أو استكمال الطريق باتجاه 26 يوليو، ثم الدخول يسارا لشارع شريف، أو شارع طلعت حرب، للوصول إلى ميدان التحرير كطرق بديلة عن شارع 26 يوليو الرئيسى.